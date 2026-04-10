С начала года ИЭСК подключила к сетям свыше 3 тысяч потребителей

IrkutskMedia, 10 апреля. В первом квартале специалисты Иркутской электросетевой компании выполнили 3 169 заявок на технологическое присоединение. В 2026 году исполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей остаётся одним из приоритетных направлений деятельности ИЭСК.
«Мы отмечаем, что спрос на услугу технологического присоединения не снижается и даже отмечаем рост — в сравнении с первым кварталом 2025 года, в этом квартале поступило более чем на 25% заявок больше. Мы в установленные законом сроки выполняем свои обязательства, как на первичное подключение, так и на увеличение мощности» — подчеркнул заместитель генерального директора ИЭСК по развитию и технологическому присоединению Сергей Ересов.
Также отмечается увеличение числа обращений на повышение мощности — этой зимой их поступило более 1200, что в 2,5 раза больше, чем ранее.
Компания осуществляет подключение как объектов индивидуального жилищного строительства, так и социально значимых учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса, ЖК и не только.
Отмечается, что по итогам 2025 года компания выполнила около 22 тысяч подключений, при этом большая часть ранее допущенных просрочек была устранена. Параллельно проводилась модернизация сетевой инфраструктуры: в Хомутово, Урике, Столбово, Маркова и других населённых пунктах были установлены дополнительные трансформаторы, что способствовало улучшению энергоснабжения проблемных территорий. В прошедший зимний период энергосистема функционировала в штатном режиме, в том числе при сезонных пиковых нагрузках с учётом увеличения числа абонентов.