Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричество частично отключилось в Шелеховском районе

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 апреля. Аварийное отключение электричества произошло в Шелеховском районе сегодня в 10:04. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов в селе Баклаши и селе Смоленщина, а также часть домов в близлежащих СНТ.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 14:00.

Напомним, сегодня в некоторых домах Иркутска будет ограничено теплоснабжение для проведения диагностики и ремонтных работ на тепловой сети. Так, на Маршала Конева заменят трубопровод 1982 года постройки, в Первомайском заменят подающий и обратный трубопровод 1981 года постройки.