Электричество частично отключилось в Шелеховском районе

Напомним, сегодня в некоторых домах Иркутска будет ограничено теплоснабжение для проведения диагностики и ремонтных работ на тепловой сети. Так, на Маршала Конева заменят трубопровод 1982 года постройки, в Первомайском заменят подающий и обратный трубопровод 1981 года постройки.