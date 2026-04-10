Электричество частично отключилось в Шелеховском районе

IrkutskMedia, 10 апреля. Аварийное отключение электричества произошло в Шелеховском районе сегодня в 10:04. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов в селе Баклаши и селе Смоленщина, а также часть домов в близлежащих СНТ.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 14:00.
Напомним, сегодня в некоторых домах Иркутска будет ограничено теплоснабжение для проведения диагностики и ремонтных работ на тепловой сети. Так, на Маршала Конева заменят трубопровод 1982 года постройки, в Первомайском заменят подающий и обратный трубопровод 1981 года постройки.