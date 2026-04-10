Роскачество предупредило о незаконных спам-звонках от организаций

Там напомнили, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила маркировки звонков от компаний и предпринимателей. Теперь абоненты видят на экране не просто номер, но и название организации или ИП с категорией звонка. «Однако сам факт маркировки не означает, что звонить можно кому угодно и когда угодно. Закон четко говорит: распространение рекламы по телефону допускается только при условии предварительного согласия абонента. Если вы не давали согласия — звонок незаконен», — подчеркнули в Роскачестве.