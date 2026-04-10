Роскачество предупредило о незаконных спам-звонках от организаций

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россияне в последнее время все чаще жалуются на звонки с маркировками «OOO» или «ИП» с дальнейшим указанием названия организации. Однако без согласия абонента такие звонки считаются незаконными, заявили ТАСС в Роскачестве.
Там напомнили, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила маркировки звонков от компаний и предпринимателей. Теперь абоненты видят на экране не просто номер, но и название организации или ИП с категорией звонка. «Однако сам факт маркировки не означает, что звонить можно кому угодно и когда угодно. Закон четко говорит: распространение рекламы по телефону допускается только при условии предварительного согласия абонента. Если вы не давали согласия — звонок незаконен», — подчеркнули в Роскачестве.
Исключением являются звонки от организаций, с которыми у человека уже есть договорные отношения (например, банк, где у клиента открыта карта, или интернет-провайдер, чьими услугами он пользуется). «Но и в этом случае компания не имеет права звонить с навязчивой рекламой сторонних услуг, если вы не давали на это согласия», — отмечается в сообщении.
В Роскачестве также рассказали о том, что делать при таких звонках. Так, на сайте Федеральной антимонопольной службы есть специальная форма для обращений на спам-звонки. В таком случае оператор обязан оперативно блокировать номера, с которых поступают нежелательные звонки. Также можно подать жалобу в ФАС. «Служба рассматривает жалобы граждан на нарушения Федерального закона “О рекламе”, — пояснили в Роскачестве.
«Поскольку распространение рекламы с использованием телефонной, факсимильной или радиотелефонной связи возможно только в том случае, если изначально получено согласие абонента или адресата на получение рекламы, совершение спам-звонков является нарушением закона. За такие массовые звонки, на которые абоненты не давали согласия, организация или индивидуальный предприниматель может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4.1 ст. 14.3 КоАП РФ с наложением штрафа на руководителя организации или ИП — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей», — рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что маркировка звонков позволяет быстрее идентифицировать нарушителя, а механизм блокировки по жалобе делает сам спам невыгодным. «Механизм работает так: вы пожаловались оператору — номер заблокировали. Мошенники и недобросовестные рекламодатели вынуждены менять номера. Но получить новый обезличенный номер сегодня невозможно, а блокировать их будут все быстрее. Чем активнее пользователи будут сообщать о нежелательных звонках, тем быстрее рынок очистится от недобросовестных игроков», — объяснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.