«Ведомости»: в ЦБ направят предложения по регулированию инвестблогеров

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Мягкое регулирование деятельности финансовых инфлюенсеров предложили на начальном этапе внедрить в Торгово-промышленной палате РФ, включая создание реестра и введение профессиональных стандартов. В Банк России направят соответствующие предложения, с которыми ознакомилась газета «Ведомости».
Как следует из инициативы членов совета ТПП по финансовому рынку и инвестициям Кирилла Косминского, Олега Ушакова и Ильи Плотникова, предлагается сначала сосредоточиться на сборе информации о рынке инвестблогеров, формировании реестра и разработке базовых требований к их деятельности. Такой подход, по мнению авторов, позволит избежать избыточного давления на рынок.
В числе предлагаемых мер входит определение статуса финансового инфлюенсера по ряду критериев, включая регулярное освещение инвестиционной тематики, наличие аудитории от 10 тыс. подписчиков и направленность контента на побуждение к инвестиционным решениям.
Также предлагается установить требования к раскрытию информации. Инфлюенсерам могут запретить гарантировать доходность, обязать раскрывать комиссии и расходы инвесторов, а также маркировать рекламный контент. Отдельное внимание предлагается уделить анонимным и обезличенным ресурсам, которые, по мнению авторов инициативы, чаще используются для недобросовестных практик.
Для регулирования предлагается комбинированный подход. Обязательная маркировка рекламы для всех участников рынка, а также включение в реестр и подтверждение квалификации для блогеров с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков.
В случае нарушений предлагается ввести поэтапную систему ответственности, от предупреждений и штрафов до исключения из реестра и блокировки ресурсов при повторных или грубых нарушениях. Кроме того, инициативой предусмотрено раскрытие финансовыми организациями информации о привлекаемых инфлюенсерах, что, как ожидается, повысит прозрачность рынка.