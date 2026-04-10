Ремонт трассы Омск — Нижняя Омка продолжится в 2026 году

В 2026 году работы пройдут в Кормиловском районе на трассе у границы с Новосибирской областью.

Источник: РИА "Новости"

Ремонт автомобильной дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области продолжится в 2026 году в Кормиловском районе.

Работы осуществляются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и «Народной программы». Нацпроект направлен на повышение безопасности и комфорта дорожного движения, а партийная программа дополняет меры по обновлению региональной инфраструктуры.

Ранее дорожники уже выполняли работы на данном участке: в июле 2025 года проводилось фрезерование и укладка нового асфальта на километрах 31−33 в Кормиловском районе. В ноябре того же года ремонт этого отрезка был завершен. В текущем сезоне работы продолжатся дальше по трассе.