В Дзержинском районе Новосибирска прекратил работу нелегальный пункт приема лома

Предприниматель использовал земельные участки не по целевому назначению и мешал местным жителям.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе Новосибирска судебные приставы закрыли нелегальный пункт приема металлолома. Площадка находилась на улице Гоголя, 236. Мэрия города обратилась в суд с требованием прекратить работу этого бизнеса, так как участки по закону предназначались только для гаражей и автостоянок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Проверка показала, что предприниматель использовал землю не по назначению с июля 2023 года. На официальные предупреждения владелец участка не реагировал, поэтому власти обратились в суд. Местные жители также жаловались на постоянный шум и присутствие посторонних людей. Горожане опасались за безопасность детей.

Суд встал на сторону жителей и мэрии. Исполнять решение пришлось судебным приставам. Сначала предпринимателя уведомили о необходимости свернуть бизнес, но он проигнорировал эти требования. Тогда пристав взыскала с него исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей и предупредила о возможной административной ответственности.

Угроза штрафов и проблем с законом заставила 42-летнего мужчину изменить позицию. Он сообщил приставам, что закрыл пункт и прекратил коммерческую деятельность. Как выяснилось, бизнесмен планировал отпуск за границей и не хотел, чтобы ему запретили выезд из-за неисполненного судебного решения. Судебный пристав выехала на место и подтвердила, что пункт приема больше не работает. Теперь жители соседних домов могут рассчитывать на тишину и спокойствие.