Кому в Красноярском крае заплатят за переселение в труднодоступные районы

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, при временном трудоустройстве в другом муниципалитете компенсируют расходы на проезд, суточные и аренду жилья. При переселении на постоянное место жительства выплачивают единовременное пособие — 40 тысяч рублей. Для участников СВО сумма увеличена до 100 тысяч. В обоих случаях оплачивают проезд и суточные для членов семьи переселенца.
Карьерные консультанты центров занятости сопровождают соискателя на всех этапах — подбирают варианты с учетом профессии, опыта и личных пожеланий. Программа ориентирована на трудонедостаточные территории края, где особенно остро ощущается нехватка кадров.
Среди тех, кто уже воспользовался поддержкой, — красноярка, переехавшая в Кодинск и устроившаяся специалистом в молодежный центр Кежемского муниципального округа.
