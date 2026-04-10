Кому в Красноярском крае заплатят за переселение в труднодоступные районы

КРАСНОЯРСК, 10 апреля, ФедералПресс. Жители Красноярского края, готовые переехать ради работы в другой район, могут получить финансовую поддержку от службы занятости. С начала года этой возможностью воспользовались уже 13 человек.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, при временном трудоустройстве в другом муниципалитете компенсируют расходы на проезд, суточные и аренду жилья. При переселении на постоянное место жительства выплачивают единовременное пособие — 40 тысяч рублей. Для участников СВО сумма увеличена до 100 тысяч. В обоих случаях оплачивают проезд и суточные для членов семьи переселенца.

Карьерные консультанты центров занятости сопровождают соискателя на всех этапах — подбирают варианты с учетом профессии, опыта и личных пожеланий. Программа ориентирована на трудонедостаточные территории края, где особенно остро ощущается нехватка кадров.

Среди тех, кто уже воспользовался поддержкой, — красноярка, переехавшая в Кодинск и устроившаяся специалистом в молодежный центр Кежемского муниципального округа.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае компенсируют часть затрат на строительство жилья для сотрудников агропредприятий.

Фото: ФедералПресс / Вера Романескул.