Омский гипермаркет оштрафовали за продажу сомнительной еды

В октябре 2025 года специалисты Роспотребнадзора проверили один из гипермаркетов на улице 22 Апреля. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 9 апреля.
Выяснилось, что в торговой точке, где работает ООО «Формат», на хранении находилась обезличенная пищевая продукция без маркировки. Также сотрудники обнаружили товары с неполной информацией о дате фасовки и блины с авансовой маркировкой — всё это предназначено для дальнейшего использования при изготовлении кулинарной продукции.
Арбитражный суд Омской области 2 апреля 2026 года привлёк организацию к ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Наказание — штраф в 300 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее мы рассказывали, что в детсадах Таврического района воспитанников кормили испорченной едой — тогда нарушения тоже выявил Роспотребнадзор.