Новый проект по господдержке селекции сельхозкультур стартовал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае разработан новый региональный проект, направленный на развитие научной деятельности в агропромышленном комплексе. Благодаря ему выведение новых сортов сельскохозяйственных культур в регионе будет финансироваться государством за счет средств федерального и краевого бюджета. Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Новый механизм позволяет научным учреждениям и аграриям края получать прямое финансирование на разработку и внедрение отечественных сортов, что делает проекты в сфере селекции более доступными для местных производителей», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в рамках регпроекта уже реализуется один комплексный научно-технический проект, участниками которого выступают ООО «Спорос» в сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом сои в Благовещенске. Научный институт разрабатывает новые перспективные сорта сои, а ООО «Спорос» занимается их размножением и последующей реализацией полученного семенного материала в хозяйства края.
«В условиях, когда вопросы развития отечественной селекции и семеноводства взяты на контроль на государственном уровне, хабаровские растениеводы получают уникальную возможность первыми внедрять в практику использования в своих хозяйствах современные сорта сои, выведенные именно в рамках данного проекта», — отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края.
