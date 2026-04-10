33,7 млрд кВт·ч: производство электроэнергии в Казахстане превысило потребление

В Казахстане по итогам первого квартала 2026 года обеспечен профицит производства электроэнергии, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в отрасли, за первые три месяца текущего года объем производства электроэнергии составил 33,7 млрд кВт·ч. При этом потребление достигло 33,6 млрд кВт·ч.
Таким образом, профицит генерации составил около 100 млн кВт·ч, что свидетельствует о сбалансированной работе энергосистемы и устойчивой динамике ключевых показателей.
Отмечается, что в 2026 году планируется дальнейшее наращивание энергетических мощностей. В частности, в стране намерены ввести в эксплуатацию 2,6 ГВт новых мощностей как в традиционной, так и в возобновляемой энергетике.
Речь идет о запуске четырех парогазовых установок, двух ветровых и четырех солнечных электростанций, а также расширении двух действующих объектов.
Ожидается, что реализация этих проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью решить проблему энергодефицита в стране.
В перспективе к 2029 году Казахстан планирует выйти на устойчивый профицит электроэнергии, что обеспечит дополнительную стабильность энергосистемы и возможности для развития экономики.
Параллельно Казахстан усиливает развитие «зеленой» энергетики и международное сотрудничество в этой сфере. Сенат ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном, подписанное в ноябре 2024 года в Баку. Документ предусматривает совместные проекты по производству и передаче экологически чистой энергии, включая «зеленый» водород и аммиак, развитие инфраструктуры экспорта, а также возможность подключения к транснациональным энергокоридорам, в том числе по дну Черного моря.
Кроме того, страна реализует масштабную программу модернизации энергетики. В планах — ввод порядка 26 ГВт новых генерирующих мощностей, включая 7,8 ГВт угольной генерации. Энергетическая политика остается многовекторной: развитие возобновляемых источников идет параллельно с традиционной генерацией (газ и уголь).
Доля возобновляемых источников энергии на сегодня составляет около 7%. К 2030 году ее планируется увеличить до 15%, а к 2050 году — до 50%. Власти подчеркивают, что такой подход позволит Казахстану перейти к устойчивой профицитной модели энергоснабжения без риска дефицита в будущем.