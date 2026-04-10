33,7 млрд кВт·ч: производство электроэнергии в Казахстане превысило потребление

Параллельно Казахстан усиливает развитие «зеленой» энергетики и международное сотрудничество в этой сфере. Сенат ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном, подписанное в ноябре 2024 года в Баку. Документ предусматривает совместные проекты по производству и передаче экологически чистой энергии, включая «зеленый» водород и аммиак, развитие инфраструктуры экспорта, а также возможность подключения к транснациональным энергокоридорам, в том числе по дну Черного моря.