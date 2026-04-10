Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объём экспорта масложиров из Иркутской области вырос до 22,3 млн долларов

На первом месте среди стран-партнёров традиционно оказался Китай.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 апреля. С начала 2026 года число перевозок масложировой продукции из Приангарья в страны ближнего зарубежья выросло на 60%. Данные показатели превышают цифры за прошлогодний аналогичный период в 1,6 раза, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас лидером в списке партнёров является Китай, на эту страну приходится 68% экспортируемой из региона масложировой продукции. Также значительная партия АПК уходит из Приангарья в Монголию, Беларусь и Казахстан. По прогнозам правительства, к 2030 году экспорт АПК должен вырасти не менее чем в 1,5 раза.

По словам министра сельского хозяйства Иркутской области Анны Турушевой, экспорт масложировой продукции над другими категориями товара составляет сейчас 70%. Больший спрос на рапсовое масло — его экспортировали на общую сумму в 8,4 млн долларов. При этом, отметила Анна Турушева, в прошлом году в аналогичный срок поставок такого продукта не существовало.

Замминистра подчеркнула, что прогнозируемый план экспорта АПК в Азию из Иркутской области на данный момент выглядит выполнимым.

С начала года экспорт продовольственных товаров из Иркутской области вырос вдвое с начала года. В топ вывозимых продуктов попали кондитерские изделия и напитки.