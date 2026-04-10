Названы самые дефицитные профессии в Иркутской области

Аналитики портала по поиску работы выяснили, что за последний год перечень дефицитных специальностей в Иркутской области уменьшился почти в три раза — с 29 до 10. Дефицитными считаются профессии, на которые приходится менее четырех резюме на одну вакансию.
В актуальный список вошли врачи (1,4 резюме), повара (3), сварщики и инженеры ПНР (по 3,3), ветеринарные врачи, электромонтажники, слесари (по 3,7), агенты по недвижимости, токари (по 3,8) и монтажники (3,9). Из дефицитных выбыли, в частности, главные врачи, дворники, геологи, фармацевты, косметологи и прорабы — теперь этих кадров достаточно.
Наибольшая конкуренция за рабочие места сложилась среди упаковщиков и комплектовщиков (46,7 резюме на вакансию), а также администраторов, юристов и экономистов. При этом самыми востребованными специалистами в регионе остаются водители, продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, повара и врачи. Чаще всего работу ищут менеджеры по продажам, водители, разнорабочие и бухгалтеры.
Ранее аналитики назвали профессии, которые работодатели Иркутской области готовы оплачивать выше рынка.