Провал санкций ЕС против РФ признали в ФРГ: евродепутат заявил о смене курса

Попытки Европейского союза изолировать Россию не дали результата, заявил депутат Европарламента от Германии Томас Гайзель, сообщает РИА Новости. Заявление прозвучало на Московском экономическом форуме, прошедшем 7−8 апреля.

По словам парламентария, реализованная Брюсселем линия давления не достигла поставленных целей. Он указал на необходимость пересмотра подходов и разработки новой стратегии в отношении Москвы.

Гайзель отметил, что внутри стран ЕС усиливается дискуссия о целесообразности антироссийских санкций. Все больше граждан и политиков, по его оценке, начинают ставить под сомнение текущий курс Евросоюза и его последствия.

Он также подчеркнул, что Россия остается крупнейшей страной Европы, что, по его мнению, делает невозможным ее полноценную изоляцию в долгосрочной перспективе.

Ранее, 22 января, немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало материал постоянного представителя Германии при ОБСЕ Рюдигера Людекинга. В нем дипломат указал на ограниченный эффект санкционной политики в отношении Москвы. По его оценке, ограничения оказались переоценены, а Евросоюзу следует вернуться к прямому диалогу с российской стороной.

Читайте также: Минус $60 млрд за месяц: международные резервы РФ резко сократились.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше