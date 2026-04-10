Попытки Европейского союза изолировать Россию не дали результата, заявил депутат Европарламента от Германии Томас Гайзель, сообщает РИА Новости. Заявление прозвучало на Московском экономическом форуме, прошедшем 7−8 апреля.
По словам парламентария, реализованная Брюсселем линия давления не достигла поставленных целей. Он указал на необходимость пересмотра подходов и разработки новой стратегии в отношении Москвы.
Он также подчеркнул, что Россия остается крупнейшей страной Европы, что, по его мнению, делает невозможным ее полноценную изоляцию в долгосрочной перспективе.
Ранее, 22 января, немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало материал постоянного представителя Германии при ОБСЕ Рюдигера Людекинга. В нем дипломат указал на ограниченный эффект санкционной политики в отношении Москвы. По его оценке, ограничения оказались переоценены, а Евросоюзу следует вернуться к прямому диалогу с российской стороной.
