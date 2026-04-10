Госдолг Нижегородской области превышает 224 миллиарда рублей

Наибольшая доля в структуре госдолга области приходится на бюджетные кредиты — 134,55 млрд рублей. С начала 2026 года регион привлек их еще на сумму 4,6 млрд рублей.
Задолженность по кредитам, полученным в банках, по итогам первого квартала составляет 59 млрд рублей. За три месяца этого года власти Нижегородской области привлекли коммерческих кредитов на 18,4 млрд рублей, при этом сумма погашенных обязательств по ним за данный период достигла 15 млрд рублей.
Еще 29,5 млрд рублей в структуре регионального госдолга приходится на обязательства по ценным бумагам плюс 1,43 млрд рублей — по госгарантиям.
Отметим, что за месяц внутренний госдолг Нижегородской области увеличился примерно на 1,6 млн рублей. А с начала года он вырос на 8 млрд рублей.
Добавим, что в начале апреля агентство «Эксперт РА» понизило кредитные рейтинги облигаций Нижегородской области с уровня ruA+ до уровня ruA.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в марте серьезно выросла доля отказов в выдаче кредитов жителям Нижегородской области. Банки одобрили только 23% заявок на займы.
