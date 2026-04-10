США объявили обмен до 30 млн барр. нефти из стратегического резерва

На фоне операции США и Израиля против Ирана и фактического перекрытия последним транзита судов с топливом через Ормузский пролив мировые цены на нефть резко выросли. Цены на нефть резко упали на фоне достижения перемирия между Ираном и США. Так, цена на нефть марки Brent 8 апреля достигла около $93 за баррель. Однако, согласно прогнозу банка Goldman Sachs, если Ормузский пролив останется закрытым еще один месяц, средняя цена Brent по итогам 2026 года превысит $100 за баррель.