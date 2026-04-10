США объявили обмен до 30 млн барр. нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США опубликовало запрос предложений на экстренный обмен до 30 млн барр. малосернистой нефти из стратегического нефтяного резерва, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.
По данным министерства, нефть будет поступать с площадки SPR West Hackberry. Мера продолжает ранее проведенные экстренные обмены, в рамках которых уже было предоставлено около 55 млн барр. с нескольких хранилищ резерва.
Механизм обмена предусматривает последующий возврат взятых объемов — 30 млн барр. и дополнительных баррелей качества выше исходного — к следующему году. В ведомстве заявили, что это должно обеспечить оперативные поставки нефти на рынок и укрепление устойчивости поставок.
Заявки на участие в процедуре принимаются до 11:00 по центральному времени 13 апреля 2026 года.
На фоне операции США и Израиля против Ирана и фактического перекрытия последним транзита судов с топливом через Ормузский пролив мировые цены на нефть резко выросли. Цены на нефть резко упали на фоне достижения перемирия между Ираном и США. Так, цена на нефть марки Brent 8 апреля достигла около $93 за баррель. Однако, согласно прогнозу банка Goldman Sachs, если Ормузский пролив останется закрытым еще один месяц, средняя цена Brent по итогам 2026 года превысит $100 за баррель.
Ранее источники Semafor сообщили о планах администрации президента США продлить временные послабления санкций на поставки российской и иранской нефти. Действующие лицензии, разрешающие отдельные операции с российской и иранской нефтью, истекают 11 и 19 апреля соответственно.
