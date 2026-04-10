Снизились цены на пасхальные продукты в Свердловской области

Снижение стоимости продуктов, которые традиционно используются на Пасху, зафиксировано в 50 регионах России. Свердловская область оказалась на втором-третьем месте. Пасхальные продукты в регионе стали дешевле примерно на 7%, чем были год назад, пишет «ФедералПресс».
В среднем по России семья из четырех человек потратит на пасхальный стол около 487 рублей. Это почти на 2% меньше, чем год назад. В корзину «Индекса Пасхи» входят мука, яйца, творог, молоко, масло, сахар и сухофрукты.
Мошенники в России активизировались к Пасхе и стали рассылать потенциальным жертвам открытки в соцсетях. В поздравительных сообщениях зашифрованы вирусы и фишинговые ссылки, при переходе по которым жертва аферистов может потерять доступ к личным данным, в том числе и банковским.