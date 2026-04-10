Кадровый разворот: малый бизнес отказался от «идеальных» резюме ради выгоды

Малые и средние предприятия в России все чаще отказываются от жестких требований к кандидатам и нанимают сотрудников с перерывами в стаже, сменой профессии или без профильного образования. Такой подход показывает более низкую текучесть кадров и лучшую отдачу на вложения, следует из исследования, проведенного на базе 127 компаний в 12 регионах.
Сравнение показало, что предприятия, допускающие к найму так называемых «неидеальных» кандидатов, удерживают сотрудников заметно дольше. Уровень текучести в этой группе составил 18%, тогда как у компаний с классическим отбором — около 40%.
Разница фиксируется и в экономических показателях. На каждый рубль затрат на персонал такие предприятия получают в среднем 5,8 рубля выручки против 5 рублей у компаний, ориентированных на безупречные резюме. Одновременно снижаются расходы на подбор и адаптацию — почти на 56%.
Наиболее востребованными в этом сегменте остаются сотрудники с гибким графиком — в первую очередь родители после декретного отпуска. Также активно привлекаются специалисты, сменившие профессию после 35 лет, и кандидаты с длительными перерывами в работе. Отдельную категорию составляют работники старше 50 лет: они реже увольняются, демонстрируют стабильность и дисциплину.
В исследовании отмечается, что малый бизнес чаще берет тех, кого крупные работодатели отсекают на этапе автоматического отбора. Решения о найме принимаются напрямую, что позволяет быстрее закрывать вакансии в условиях дефицита кадров.
Такая модель особенно распространена в сферах с низким порогом входа — розничной торговле, клининге и административных позициях. В результате компании получают персонал с высокой вовлеченностью и мотивацией удержаться на рабочем месте.
Эксперты связывают этот тренд с ростом конкуренции за трудовые ресурсы и необходимостью сокращать издержки. Кандидаты, ранее сталкивавшиеся с отказами, чаще воспринимают трудоустройство как возможность закрепиться и проявляют более высокую лояльность.
По данным официальной статистики, уровень безработицы в России остается близким к историческим минимумам — около 2,1%. При этом конкуренция между соискателями усиливается, а требования работодателей постепенно смягчаются на фоне структурных изменений рынка труда и сокращения рабочей силы.
