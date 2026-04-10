Итальянская группа закрывает банк в РФ: капитал заморозят на счетах

Иностранная банковская группа изменила стратегию ухода с российского рынка и рассматривает ликвидацию своего ключевого актива вместо продажи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, ранее приоритетным вариантом считалась продажа банка, однако сейчас обсуждается полное сворачивание деятельности, сдача лицензии и последующая ликвидация. В рамках этой схемы уже идет активная распродажа активов и сокращение персонала.
Источники уточняют, что такой подход позволяет сохранить значительно большую часть капитала по сравнению с продажей, где из-за обязательных дисконтов и платежей собственник мог рассчитывать примерно на 10% от стоимости. При ликвидации средства останутся на счетах специального типа и будут заморожены.
За последний год банк резко сократил объемы бизнеса. Кредитный портфель уменьшился вдвое, депозиты — примерно на треть. Численность сотрудников снизилась почти на 40%, до около 1,5 тысячи человек. Региональная сеть и розничное направление практически свернуты, корпоративный сегмент также сокращается.
Сделку по продаже осложняют действующие ограничения на операции с долями иностранных банков, а также требования к значительным дисконтом и обязательным выплатам в бюджет. На этом фоне продажа актива признается экономически невыгодной.
Юристы отмечают, что при ликвидации у иностранного собственника сохраняется право на распределение оставшихся средств. Однако их вывод за пределы России ограничен действующими решениями регулятора. В результате капитал с высокой вероятностью будет заблокирован на специальных счетах.
Эксперты допускают, что в дальнейшем эти средства могут быть использованы в механизмах обмена активами, однако для этого потребуется согласование на уровне государственных органов и отдельные решения властей.
Читайте также: Решение 24 апреля: регулятор оценивает дальнейшее снижение ключевой ставки.