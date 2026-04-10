ЦБ отозвал лицензию у московского Банка РМП из-за нарушений законов

ЦБ рассказал, что Банк РМП неоднократно допускал нарушения в противодействии отмыванию денег.

Источник: Комсомольская правда

Банк России отозвал лицензию у московского Банка РМП. Причиной стали серьёзные нарушения закона. Информация предоставлена пресс-службой ЦБ РФ.

Регулятор принял решение 10 апреля 2026 года. Банк занимал 292-е место по размеру активов в российской банковской системе. В Центробанке объяснили, что Банк РМП неоднократно нарушал федеральные законы и нормативы ЦБ.

В течение последнего года к нему уже применяли меры воздействия. Кроме того, банк допускал нарушения в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По данным регулятора, кредитная организация почти не кредитовала реальный сектор экономики. Основные операции проводились в интересах акционеров и связанных с ними лиц. Ранее ЦБ выявлял признаки вывода активов и передавал материалы в правоохранительные органы.

Банк РМП участвовал в подозрительных транзитных операциях по выводу денег за границу, их обналичиванию и покупке неучтённой торговой выручки. При этом руководство и собственники не принимали мер, чтобы прекратить такую деятельность.

Напомним, что в начале 2026 года Центральный банк России отозвал лицензию у «Нового Московского банка». Отмечается, что причиной отзыва стали нарушения федеральных законов.