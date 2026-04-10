20 млн рублей потратят на световые шоу на стенах Нижегородского кремля

Светодинамические шоу на стенах Нижегородского кремля обойдутся бюджету в 20 миллионов рублей. В этом году такие проекции включат как минимум пять раз — к самым значимым городским и федеральным событиям. Сейчас на госуслугах власти ищут подрядчика, который сможет это организовать.
Заказчик работ — государственное бюджетное учреждение «Нижегородский Кремль». Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет подготовить и смонтировать светодизайн фасадов и башен крепости к строго определённым датам. В списке — День Победы, конференция ЦИПР, которая пройдёт в мае, День города 15 августа, День народного единства, а также новогодние праздники — с 31 декабря 2026 года по 3 января 2027-го.
Источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Кто именно займётся художественной подсветкой главной нижегородской достопримечательности, станет известно 20 апреля — именно в этот день подведут итоги аукциона по выбору исполнителя.