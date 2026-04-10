20 млн рублей потратят на световые шоу на стенах Нижегородского кремля

Светодинамические шоу на стенах Нижегородского кремля обойдутся бюджету в 20 миллионов рублей. В этом году такие проекции включат как минимум пять раз — к самым значимым городским и федеральным событиям. Сейчас на госуслугах власти ищут подрядчика, который сможет это организовать.