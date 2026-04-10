Сохранение ключевой ставки до конца апреля прогнозируют нижегородцам

По мнению Александра Дудчака, кандидата экономических наук, автора множества работ по международным экономическим отношениям, ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется неизменной до конца апреля, сообщили в MoneyTimes.
Эсперт полагает, что ожидать снижения ставки не стоит, впрочем, как и ее повышения. Дудчак подчеркнул, что решение регулятора определяется скорее внутренней логикой, нежели фактическим состоянием экономики.
Несмотря на желание увидеть снижение, текущая ситуация, по словам эксперта, указывает на вероятное сохранение ставки. Как отметил эксперт, Центральный Банк вряд ли будет повышать ставку, в идеале, по словам Дудчака, хорошо бы снизить ее на полпроцента, на процент.
Важнейшим фактором, по мнению Дудчака, является недопущение повышения ставки. Он допустил, что при официальном признании снижения инфляции ставку теоретически могли бы уменьшить.
Как заключил Александр Дудчак, Центробанк заявляет о замедлении инфляции. Однако каждый, кто посещает магазины, видит, что это не так. Если же рассчитывать инфляцию, исходя из стоимости настенных ковров, печатных изданий и старых фотокамер, то ее уровень снижается.
