ЦБ отозвал лицензию у второго банка с начала года

Центробанк отозвал лицензию у московского «Банка развития и модернизации промышленности» («Банк РМП»). Соответствующий приказ регулятор выпустил 10 апреля.
«Банк России приказом от 10.04.2026 № ОД-639 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк развития и модернизации промышленности», — говорится в сообщении.
По величине активов кредитная организация занимала 292-е место в России.
Отмечается, что «Банк РМП» проводил основную часть операций в интересах своих акционеров и связанных с ними лиц.
Ранее в январе лицензию отозвали у ООО «Новый Московский Банк».
Читайте также: «Минус $60 млрд за месяц: международные резервы РФ резко сократились».
