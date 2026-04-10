Средняя зарплата в Нижегородской области достигла 74,5 тыс. рублей

В марте текущего года медианная оплата труда в регионе достигла отметки в 74,5 тысячи рублей, продемонстрировав годовой прирост на 11%. Такие данные были опубликованы пресс-службой hh.ru.
Аналитические сведения показывают, что за прошедший месяц на рынке труда Нижегородской области было размещено свыше 17,8 тысяч вакансий. Это поставило регион в тройку лидеров Приволжского федерального округа по уровню активности работодателей.
Наибольшим спросом у компаний пользовались кандидаты на позиции менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами. Кроме того, в пятерку наиболее востребованных профессий вошли продавцы-консультанты и кассиры, разнорабочие, водители и бухгалтеры. Десятка самых дефицитных специальностей также включает медицинских работников, курьеров, администраторов, поваров, пекарей и кондитеров, а также упаковщиков и комплектовщиков.
На рынке труда Нижнего Новгорода продолжает наблюдаться нехватка квалифицированных работников. Особенно остро эта проблема стоит в сферах медицины и фармацевтики, а также в розничной торговле.
