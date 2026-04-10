Нижегородские ветераны ВОВ получат по десять тысяч рублей ко Дню Победы

Отделение Соцфонда РФ по Нижегородской области перечислит по десять тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Уже в апреле около 80 ветеранов получат эти выплаты вместе с пенсией, об этом сообщает пресс-служба регионального ОСФР.
Выплата начисляется ветеранам в соответствии с указом президента Российской Федерации. Для начисления не требуется обращаться в Отделение Социального фонда с заявлением, средства поступят автоматически вместе с пенсией.
Если выплата пенсии выпадает на выходной или праздничный день, то средства будут перечислены на карту в последний предшествующий рабочий день. Для получателей пенсии через отделения «Почты России» доставка будет произведена согласно графику работы почтового отделения.