Глеб Никитин встретился с руководителем Волго-Вятского ГУ Банка России

Состоялась встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с новым главой Волго-Вятского главного управления Банка России, Андреем Анатольевичем Поповым. В ходе беседы были рассмотрены приоритетные направления экономического развития Нижегородской области. Об этом Глеб Никитин сообщил в соцсетях.
24 апреля назначено очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет пересмотрена ключевая ставка. По словам главы региона, Центральный банк систематически проводит мониторинг состояния экономики регионов, опрашивая предприятия по всей стране. Данные, полученные в результате этих исследований, активно применяются регулятором при формировании денежно-кредитной политики.
Губернатор проинформировал Андрея Анатольевича о тех аспектах, имеющих особое значение для нашей области в контексте этого направления, а также обсудили ожидания населения относительно инфляции.
Важным аспектом, требующим постоянного внимания, по мнению Глеба Никитина, остается вопрос повышения уровня финансовой осведомленности и культуры населения региона.
Прошедший 2025 год, когда Нижегородская область носила статус Столицы финансовой культуры, ознаменовался проведением многочисленных мероприятий, и мы намерены поддерживать достигнутый темп. Действующий портал «Резидент финансовой культуры» предоставляет жителям возможность и в дальнейшем совершенствовать свои финансовые знания через интерактивные модули и решение практических кейсов. Кроме того, проект Волго-Вятского ГУ Банка России «Тьюторы на предприятиях» обеспечивает качественное консультирование.
По словам губернатора, дальнейшее взаимодействие будет направлено на усиление экономического потенциала региона и повышение финансового благосостояния его жителей.
Напомним, что Андрей Попов стал новым руководителем Волго-Вятского главного управления Банка России 3 марта. Бывший руководитель ВВГУ Банка России Лариса Павлова покинула пост в конце января 2026 года в связи с выходом на пенсию.
Ранее Глеб Никитин рассказал о состоянии химической промышленности и металлургии.