Обновленный УАЗ «Патриот» выйдет на рынок осенью 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ульяновский автозавод подтвердил сроки выхода обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» — автомобили появятся у дилеров в начале осени 2026 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ульяновский автозавод подтвердил сроки выхода обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» — автомобили появятся у дилеров в начале осени 2026 года.

Модель получит новый двухлитровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с., а также 6-ступенчатую механическую коробку передач. Аналогичная трансмиссия будет доступна и для бензиновой версии с 2,7-литровым мотором, сообщает УтроNews.

Кроме технических изменений, внедорожник получит обновленный дизайн с новой светодиодной оптикой и переработанный интерьер с другим рулевым колесом.

В компании также сообщили о работе над версией с автоматической коробкой передач, однако сроки ее появления пока не названы.