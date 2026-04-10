Обновленный УАЗ «Патриот» выйдет на рынок осенью 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ульяновский автозавод подтвердил сроки выхода обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» — автомобили появятся у дилеров в начале осени 2026 года.
Модель получит новый двухлитровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с., а также 6-ступенчатую механическую коробку передач. Аналогичная трансмиссия будет доступна и для бензиновой версии с 2,7-литровым мотором, сообщает УтроNews.
Кроме технических изменений, внедорожник получит обновленный дизайн с новой светодиодной оптикой и переработанный интерьер с другим рулевым колесом.
В компании также сообщили о работе над версией с автоматической коробкой передач, однако сроки ее появления пока не названы.