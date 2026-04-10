«Ъ»: UniCredit рассматривает полную ликвидацию своего бизнеса в России

Итальянский банк намерен окончательно уйти из России.

Источник: Комсомольская правда

Руководство итальянской группы UniCredit передумало продавать российскую «дочку» компании «Юникредит банк». Теперь бизнесмены хотят полностью ликвидировать свой бизнес в России. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что по итогам 2025 года кредитный портфель банка сократился вдвое до 626 млн евро, депозиты сократились на 30% до 2,74 млрд евро. И на 40 процентов в компании сократили сотрудников.

Собеседники «Коммерсанта» уточнили, что UniCredit хочет свести свой бизнес в России до минимума, чтобы выполнить требование о выходе с меньшей ценой.

Напомним, в 2024 году ряд иностранных сервисов ушли из России из-за санкций США, которые запрещают предоставление облачных услуг на территории РФ.

