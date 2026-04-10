Российский экспорт животноводческой и растительной продукции значительно вырос

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первом квартале 2026 года Россия увеличила экспорт животноводческой и растительной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили в Управлении Россельхознадзора.
В сегменте животноводства крупнейшую долю заняли рыба и морепродукты — около 333 тыс. тонн. В Китай поставлено более 201,2 тыс. тонн, в Республику Корея — свыше 65,7 тыс. тонн. Экспорт мяса и мясопродуктов составил 200 тыс. тонн.
Поставки мяса птицы превысили 73,9 тыс. тонн: Китай — почти 22,1 тыс. тонн, Казахстан — более 11,2 тыс. тонн, Саудовская Аравия — свыше 8,6 тыс. тонн. Резкий рост показали Гана — в 31,2 раза (до 4,6 тыс. тонн), Бенин — почти в 2 раза (до 2,8 тыс. тонн), Таджикистан — до 2,7 тыс. тонн, Либерия — в 7 раз (до 1,8 тыс. тонн), Конго — на 57,4% (до 1,7 тыс. тонн).
Экспорт свинины превысил 70 тыс. тонн, на уровне прошлого года; поставки в Белоруссию выросли на 13,6% — до 34,1 тыс. тонн. Пищевых субпродуктов отгружено свыше 24,2 тыс. тонн (+21,6%). В Китай поставлено около 24,6 тыс. тонн продукции свиноводства (почти в 2 раза больше): свинина — 11,1 тыс. тонн (+66,5%), субпродукты — 13,5 тыс. тонн (в 2,2 раза больше).
Экспорт молочной продукции составил 50,1 тыс. тонн. Основные направления: Казахстан — 19,6 тыс. тонн, Белоруссия — 8,5 тыс. тонн (+32,5%), Узбекистан — 3,3 тыс. тонн (+4,3%), Киргизия — 3,1 тыс. тонн (+20%), Китай — 2,9 тыс. тонн (+28%), Грузия — 2,2 тыс. тонн (+22,5%), Таджикистан — 2,1 тыс. тонн (+11%), Армения — 2 тыс. тонн (+20,6%).
Экспорт растительной продукции также показал рост. Поставки овощей, корнеплодов и клубнеплодов превысили 126,1 тыс. тонн (в 2,4 раза больше; 51,9 тыс. тонн годом ранее), в том числе картофеля — 104,6 тыс. тонн (рост в 7,4 раза).
Экспорт фруктов и орехов составил свыше 2,5 тыс. тонн (+20,7%).