Застройщикам все сложнее становится продавать квартиры в Нижнем Новгороде

Количество непродаваемых квартир в новых жилых комплексах в Нижнем Новгороде растет. Об этом ИА «Время Н» сообщила директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева.
«Цены у некоторых застройщиков просто неадекватные», — считает она, отмечая, что ряд проектов «зависает» именно из-за высокой стоимости.
По мнению экспертов, спрос на первичном рынке жилья снизился из-за сокращения льготных ипотечных программ.
«Из-за роста издержек в строительстве цены вряд ли будут снижаться, зато многие застройщики сейчас активно предлагают скидки», — сказал генеральный директор агентства недвижимости «Чекни» Анатолий Рябинин.
По словам президента Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елены Макаровой, спрос сместился в сторону компактного и доступного жилья.
«Покупатель сегодня выбирает не количество комнат, а ежемесячный платеж, который может потянуть. Самые ликвидные — однокомнатные квартиры», — рассказала она.
Как считают участники рынка, к концу текущего года могут немного вырасти цены на вторичном рынке. Это произойдет, если продолжит снижаться ключевая става ЦБ.
Среди других причин подорожания «вторички» — отложенный спрос, формировавшийся последние два года, говорит Анатолий Рябинин. Он также обратил внимание на существенную разницу в ценах вторичного и первичного рынков жилья.
«В то же время спрос пока ограничивается невысокой платежеспособностью населения», — резюмировал эксперт.