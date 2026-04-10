Никитин встретился с новым руководителем Волго-Вятского ГУ Банка России Поповым

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с новым руководителем Волго-Вятского ГУ Банка России Андреем Поповым. Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.
Как отметил Никитин, Центробанк регулярно проводит опросы предприятий по всей стране, изучая состояние экономики в регионах. Эта информация учитывается регулятором при принятии решений по денежно-кредитной политике.
«Обозначил Андрею Анатольевичу темы, которые важны для нашей области по этому направлению, обсудили инфляционные ожидания населения. Еще одно направление, которое всегда в фокусе внимания, — повышение уровня финансовой грамотности и развитие финансовой культуры жителей нашего региона. 2025 год Нижегородская область провела в качестве “Столицы финансовой культуры”, мы организовали сотни мероприятий и не планируем сбавлять обороты», — говорится в сообщении.
С помощью портала «Резидент финансовой культуры» люди по-прежнему могут участвовать в модулях и решать кейсы, повышая таким образом свою финансовую компетентность. Качественная консультационная поддержка оказывается также в рамках проекта Волго-Вятского ГУ Банка России «Тьюторы на предприятиях».
«Продолжим развивать сотрудничество для укрепления экономического потенциала региона и финансового благополучия жителей», — резюмировал губернатор.
