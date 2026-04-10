Зеленые комнаты, детские зоны и солнечные террасы: в Перми объявили старт продаж квартир на «Куйбышева 143»

Компания объявила о старте продаж квартир в доме «Куйбышева 143»: это отсылка к адресу общежития на Крохалевке, которое ранее стояло на том же месте. Для девелопера это уже второй проект в Перми. Первым стал квартал «Юность», расположенный в этом же микрорайоне между улицами Лодыгина и Яблочкова.
Проект с принципиальным подходом.
Пятно застройки расположено в прежних границах, а фасад нового здания перекликается с окружением. «Куйбышева 143» — это П-образный девятиэтажный дом из двух секций, которые формируют компактный квартал. Для Крохалёвки это проект с принципиально новым подходом.
Двор нового дома будет закрыт и для машин, и для посторонних людей. Визуально он напоминает классический сад с большим количеством зелени. Помимо детских и спортивных площадок здесь появятся «зеленые комнаты» — места для отдыха и работы. А благодаря многоуровневому освещению пространство будет комфортным в любое время суток.
Для машин предусмотрен подземный паркинг.
Комфорт проживания складывается из мелочей, считают в «Бруснике». И в новом доме продумана каждая деталь. Например, в подъезды можно будет попасть только со стороны двора — это новый уровень приватности. Входные группы сделают прозрачными, а домофоны установят в теплом тамбуре, чтобы не пришлось искать ключи на морозе. В доме будет организована безбарьерная среда без ступенек на первом этаже и с лифтовыми кабинами увеличенного размера.
Особый комфорт предусмотрен и для автовладельцев. В цокольном пространстве будет построен подземный паркинг, а доступ в него будет обеспечивать система распознавания номеров.
Также на минус первом этаже спроектированы кладовые для сезонных вещей и помещения для колясок и велосипедов.
Альтернатива загородному участку.
Дом небольшой, всего 167 квартир. На первых этажах появятся особенные варианты с просторными террасами, которые станут альтернативой загородному участку: здесь можно обустроить зону отдыха, оборудовать игровой уголок для детей или выращивать цветы.
На последних этажах спроектированы небольшие открытые зоны для прогулок на свежем воздухе с видом на город.
Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой: стены выровнены, электрика разведена, есть пол со стяжкой и изоляцией. Отсутствие финишной отделки позволит реализовать любую дизайнерскую задумку.
НАША СПРАВКА.
Всеми проектами «Брусники» управляет собственная компания. Её сотрудники подключаются к работе задолго до ввода домов в эксплуатацию. Они досконально знают все детали проекта — от устройства коммунальных систем до правил ухода за растениями во дворе. Благодаря этому, после ввода в эксплуатацию объекты «Брусники» остаются именно такими, какими их задумали архитекторы и инженеры.
