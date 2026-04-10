Российские компании допустят до управления производствами на Кубе

По мнению Минпромторга России, договоренность с кубинскими партнерами заинтересует российский бизнес в рассмотрении республики как «точки приложения» своих инвестиций.

Источник: РБК

Российские компании допустят до управления промышленными производствами на Кубе. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

«Не так давно на межправительственной комиссии проговорили с кубинскими партнерами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании», — заявил он.

Чекушов указал, что эта договоренность заинтересует российский бизнес в рассмотрении Кубы как «точки приложения» своих инвестиций.

В начале апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит оказывать помощь Кубе, которая рассматривается Москвой как ближайший партнер в Карибском бассейне.

Он отметил, что на фоне острого энергетического кризиса и последствий американской блокады поддержка, оказываемая Россией, сейчас особенно востребована.

Прекращение льготных поставок нефти из Венесуэлы, вызванное военной операцией США и захватом президента Николаса Мадуро, а также давление на Мексику с требованием остановить экспорт привели к тому, что Куба впервые за десятилетия осталась без внешних энергетических субсидий.

В середине марта на фоне нефтяной блокады на Кубе произошел тотальный блэкаут. Национальный электроэнергетический союз сообщил, что последние несколько месяцев в стране регулярно фиксируются перебои с поставками топлива и электричества.

В конце марта Россия доставила на Кубу 100 тыс. т нефти с помощью танкера «Анатолий Колодкин» в качестве гуманитарной помощи. Вице-премьер и министр внешней торговли Кубы Оскар Перес-Олива заявил, что прибытие российского танкера отражает особый характер сотрудничества между странами.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше