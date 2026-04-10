Российские компании допустят до управления производствами на Кубе

Российские компании допустят до управления промышленными производствами на Кубе. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
«Не так давно на межправительственной комиссии проговорили с кубинскими партнерами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании», — заявил он.
Чекушов указал, что эта договоренность заинтересует российский бизнес в рассмотрении Кубы как «точки приложения» своих инвестиций.
В начале апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит оказывать помощь Кубе, которая рассматривается Москвой как ближайший партнер в Карибском бассейне.
Он отметил, что на фоне острого энергетического кризиса и последствий американской блокады поддержка, оказываемая Россией, сейчас особенно востребована.
Прекращение льготных поставок нефти из Венесуэлы, вызванное военной операцией США и захватом президента Николаса Мадуро, а также давление на Мексику с требованием остановить экспорт привели к тому, что Куба впервые за десятилетия осталась без внешних энергетических субсидий.
В середине марта на фоне нефтяной блокады на Кубе произошел тотальный блэкаут. Национальный электроэнергетический союз сообщил, что последние несколько месяцев в стране регулярно фиксируются перебои с поставками топлива и электричества.
В конце марта Россия доставила на Кубу 100 тыс. т нефти с помощью танкера «Анатолий Колодкин» в качестве гуманитарной помощи. Вице-премьер и министр внешней торговли Кубы Оскар Перес-Олива заявил, что прибытие российского танкера отражает особый характер сотрудничества между странами.
