Терехов: увеличивать строительство жилья нужно не за счет Минска

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Увеличение объемов строительства жилья должно быть не за счет столицы, заявил вице-премьер Александр Терехов.

Источник: Sputnik.by

«Безусловно, это жилье нужно качественно и грамотно обслуживать, создавать комфортную среду для населения. Это уже задача министерства жилищно-коммунального хозяйства», — отметил Терехов.

Заместитель премьера также пояснил, что в первую очередь планируется возводить жилье для многодетных семей и нуждающихся. Другой приоритет — арендное жилье.

«Арендное жилье должно строиться там, где создаются рабочие места, там, где востребованы люди и там, где необходимо закрепление кадров», — добавил Терехов.

Также, по его мнению, в стране нужно продолжить развитие автомобильных дорог.

«Качество должно быть от каждого агрогородка к районному центру, с нормативным обслуживанием», — добавил вице-премьер.

Он заверил, что готов быть на связи в режиме «24 на 7» для своих коллег.

Накануне Терехов был назначен президентом страны Александром Лукашенко на пост заместителя главы правительства. В прошлом он работал в строительстве, возглавлял Минжилкомхоз.

Своего нового заместителя руководству и сотрудникам аппарата Совмина, а также профильным министрам представил в пятницу премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

«Мне импонирует в Александре Александровиче скорость принятия решений, действий. И самое главное, что он работал на земле и знает те проблемы, которые есть в строительной отрасли, в жилищно-коммунальном хозяйстве, знает региональные проблемы», — подчеркнул глава правительства.

Предшественник Терехова — Анатолий Сивак — ушел в отставку. Турчин поблагодарил его за работу и подчеркнул, что коллега принес много хорошего стране.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
