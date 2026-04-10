Итоги работы рыбной отрасли Хабаровского края подвели в профессиональном сообществе

Встреча началась с отчета и обсуждения вопросов финансово-хозяйственной деятельности, основных направлениях работы и других важных тем. Особое внимание уделили перезаключению договоров на рыболовные участки. Наибольшую тревогу вызывает у бизнеса возможное внедрение системы квотных аукционов, что также активно обсуждалось в рамках мероприятия.
Участники обсудили вступившие в силу изменения в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»: к чему это может привести, как скажется на судьбе рыболовецких предприятий здесь, на местах. Так, введение механизма по заключению договоров с платежами в федеральный и муниципальные бюджеты участков вылова лососевых на 20-ти летний период, вызвало серьезное опасение у дальневосточных предпринимателей. Не все предприятия смогли перезаключить договора и по предварительным данным в Ассоциации из 209 имеющихся договоров, только по 119 они перезаключены.
— Мы все прекрасно знаем, что наша Ассоциация участвовала во всех процессах, чтобы ослабить финансовый пресс или перенести перезаключение договоров на конец 2026 года. И нам удалось это сделать. В этом году первый платеж перенесен на октябрь этого года. Мы в рамках Координационного совета общественных рыбохозяйственных организаций ДВ писали обращение во все федеральные органы власти, от которых зависло принятие важных для нас решений. И смогли достигнуть определенных результатов — до 3-х лет четырьмя траншами был расширен диапазон для оплаты за перезаключенные договора, — рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.
Также глава ассоциации отметил, что много вопросов вызывали Соглашения о социально-экономическом развитии региона.
Ассоциация предприятий рыбной отрасли региона обращалась с конкретными предложениями и комитет рыбного хозяйства правительства края согласился и пошёл навстречу рыбопромышленникам. И на сегодняшний день порог 70% береговой переработки не является обязательным, так как это административный барьер, который в пиковый ход лососевых препятствует эффективному вылову, заявляют рыбодобытчики. То есть предприятия несут определенные убытки.
Также со стороны Ассоциации была внесена инициатива пересмотреть условия формирования отпускных цен на рыбу под программу «доступной». При комитете рыбного хозяйства, где участвуют представители министерства промышленности и торговли создана рабочая группа, которая будет ежегодно устанавливать предельные цены.
Также по просьбе предприятий допускается рассрочка платежа в муниципальные бюджеты на три года начиная с 2027.
Важно отметить, что эти вопросы рассматривались на площадках Общественного совета при комитете рыбного хозяйства и Законодательной думе края.
— Было предложение об установке цены, которая действовала бы, условно, ну 20 лет. Но это абсолютно нереальные задача. Мы не можем спрогнозировать, что будет через пару лет — как изменится себестоимость рыбной продукции, какая в целом экономическая ситуация будет. И не нужно исключать тот момент, что год от года себестоимость производимой рыбной продукции, в частности лососевой, растёт. Потому что растёт заработная плата, стоимость материалов, появляются нагрузки в виде маркировки цифровой. И поэтому, такой долгий горизонт планирования сегодня не приемлем, — отметил Сергей Рябченко.
Сергей Михайлович также вспомнил о недавнем законопроекте, внесенном в Госдуму, который касается организации обязательных торгов части рыбной продукции на товарных биржах.
— Чем нам сегодня вреден подобный законопроект? Тем, что правительство сможет устанавливать нормативы обязательного ввода товаров на организованные торги. У нас с вами рыбопродукция не является биржевым товаром. Кроме очередных барьеров, данная инициатива не сделает конечный продукт дешевле, скорее наоборот, — отметил руководитель ассоциации.
Здесь уместно отметить, что указанный законопроект через два дня после внесения был снят профильным комитетом Госдумы с рассмотрения. Координационный совет Дальневосточных ассоциаций был вынужден обратиться по этому вопросу к председателю Совета Федерации В. И. Матвиенко о недопущении в дальнейшем вообще вынесения на обсуждение биржевых торгов рыбной продукцией.
Один из финальных вопросов, который был затронут на заседании, — это кадровый вопрос. Сегодня молодежь неохотно идет за морской и рыбацкой романтикой, констатировали участники встречи. К тому же — парадокс, но! — на Дальнем Востоке не так много заведений, которые готовят кадры для рыбопромышленной отрасли.
— Сегодня все отмечают, что даже профильные выпускники не хотят идти по специальности. Многие предпочитают идти в баристы. Зачем ехать куда-то за тридевять земель, тяжело трудиться, руки марать чешуей, когда можно стоять в теплом помещении, — резюмировал Сергей Рябченко.
Работы в 2026 году предстоит много — отметил в заключение руководитель ассоциации, и предложил к утверждению собранию «Приоритетные направления деятельности ассоциации на 2026 год», в которых отражены проблемные вопросы, стоящие перед рыбацким сообществом как Дальнего Востока, так и всей отрасли в целом.