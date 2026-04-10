Итоги работы рыбной отрасли Хабаровского края подвели в профессиональном сообществе

— Мы все прекрасно знаем, что наша Ассоциация участвовала во всех процессах, чтобы ослабить финансовый пресс или перенести перезаключение договоров на конец 2026 года. И нам удалось это сделать. В этом году первый платеж перенесен на октябрь этого года. Мы в рамках Координационного совета общественных рыбохозяйственных организаций ДВ писали обращение во все федеральные органы власти, от которых зависло принятие важных для нас решений. И смогли достигнуть определенных результатов — до 3-х лет четырьмя траншами был расширен диапазон для оплаты за перезаключенные договора, — рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.