ФАС запросила у производителей шин информацию об объемах производства

Федеральная антимонопольная служба России запросила у компаний-производителей шин информацию об экспорте, объемах производства и поставок продукции за 2025 год, следует из информации, поступившей в РБК.
Отчитаться попросят производителей шин для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, спецтранспорта, мотоциклов и авиации.
За счет этой информации антимонопольная служба оценит уровень конкуренции на рынке и определит сферы, в которых требуется антимонопольное регулирование.
Производство шин в России в 2025 году снизилось на 21%, до 35,1 млн штук, следовало из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»), писал РБК. Но общий объем рынка (отечественная продукция плюс импорт) сократился лишь на 12,5% и составил 68 млн штук. Разрыв в динамике указал на то, что локальные игроки теряют свою долю рынка: в прошлом году она составила 51,5%. Местные заводы жалуются на то, что в КНР отрасль получает мощную господдержку, а решение проблем видят в новых льготах или выходе на экспортные рынки.
