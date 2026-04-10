ФАС запросила у производителей шин информацию об объемах производства

Производство шин в России в 2025 году снизилось на 21%, до 35,1 млн штук, следовало из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»), писал РБК. Но общий объем рынка (отечественная продукция плюс импорт) сократился лишь на 12,5% и составил 68 млн штук. Разрыв в динамике указал на то, что локальные игроки теряют свою долю рынка: в прошлом году она составила 51,5%. Местные заводы жалуются на то, что в КНР отрасль получает мощную господдержку, а решение проблем видят в новых льготах или выходе на экспортные рынки.