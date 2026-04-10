В Челябинской области заработал высокогорный асфальтовый завод

В Челябинской области начал работу Симский асфальтобетонный завод. Он изготавливает материал для реконструкции трассы М-5 в Ашинском районе и на участке между Миассом и Златоустом.
Как рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал», сперва качество битума и щебня тестируют в лаборатории. Затем материалы смешивают в специальной установке.
— Компоненты соединяются так, чтобы каждая частица минерального материала была полностью и равномерно покрыта тончайшей пленкой битума, что гарантирует долговечность будущего дорожного полотна, — объяснил начальник Симского асфальтобетонного завода Дмитрий Слесов.
Как уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», в 2026 году дорожники рассчитывают закончить работы на участке по существующему ходу с 1579 по 1597 километр трассы М-5.