Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 июля банки начнут передавать ИНН при переводах через СБП

Волгоградцам напомнили о новых правилах переводов.

С 1 июля 2026 года банки начнут передавать ИНН клиента при переводах через Систему быстрых платежей. Об этом на форуме «Антифродум 2026» сообщил представитель НСПК Никита Юрков. Правило коснется операций, если у банка есть эти данные, — пишет ТАСС.

Мера нужна для борьбы с аферистами — людьми, которые предоставляют свои счета для незаконных операций. Юрков объяснил: мошенники могут менять номера телефонов, перевыпускать карты или даже паспорта, чтобы обойти ограничения. ИНН остается неизменным идентификатором.

Использование этого номера позволит банкам точнее выявлять риски и усложнит жизнь тем, кто пытается обойти запреты. Проверка будет работать одновременно в платежной системе «Мир» и в СБП. Для обычных пользователей изменение техническое, но оно повысит безопасность переводов.

Ранее сообщалось о лимите на карты, который придется соблюдать волгоградцам.