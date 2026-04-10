Bloomberg узнал, что китайским заводам разрешили тратить нефтяные запасы

Резкий рост цен на нефть и дефицит на рынке энергоносителей спровоцировало перекрытие Ормузского пролива. До начала военного конфликта США и Ирана через пролив проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. Несмотря на то что пролив был частично открыт после заключения двухнедельного перемирия, ситуация в регионе остается нестабильной, отмечал прежде Bloomberg.