Bloomberg узнал, что китайским заводам разрешили тратить нефтяные запасы

Китай разрешил государственным НПЗ использовать коммерческие запасы нефти, сообщает Bloomberg. Какой объем средств будет высвобожден, не уточняется, но аналитики полагают, что речь пойдет примерно о 1 млн барр. в сутки.

Источник: РБК

Китайские власти разрешили государственным нефтеперерабатывающим предприятиям использовать коммерческие запасы нефти для стабилизации поставок на внутреннем рынке на фоне продолжающегося кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, разрешение получили в том числе крупнейшие китайские компании, включая Sinopec и China National Petroleum Corporation (CNPC). Источники не уточнили, как объем средств будет высвобожден из коммерческих резервов. Однако аналитики Energy Aspects полагают, что Китай может позволить использовать около 1 млн барр. в сутки в период с апреля по июнь.

Эксперты FGE NexantECA оценивают возможное сокращение коммерческих и эксплуатационных запасов до таких же показателей уже в апреле. Для сравнения: Китай импортирует около 11 млн барр. в сутки.

По оценкам аналитиков, общий объем резервов Китая (стратегических и коммерческих) составляет около 1,4 млрд барр. По данным аналитической компании Kayrros, наземные коммерческие запасы оцениваются в 851 млн барр., а стратегические резервы — в 413 млн. Кроме того, страна располагает подземными хранилищами примерно на 130 млн барр. По оценкам S&P Global Commodity Insight, с начала 2025 года Китай накапливал в среднем 530 млн барр. в сутки.

Резкий рост цен на нефть и дефицит на рынке энергоносителей спровоцировало перекрытие Ормузского пролива. До начала военного конфликта США и Ирана через пролив проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. Несмотря на то что пролив был частично открыт после заключения двухнедельного перемирия, ситуация в регионе остается нестабильной, отмечал прежде Bloomberg.

