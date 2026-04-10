Bloomberg узнал, что китайским заводам разрешили тратить нефтяные запасы

Китайские власти разрешили государственным нефтеперерабатывающим предприятиям использовать коммерческие запасы нефти для стабилизации поставок на внутреннем рынке на фоне продолжающегося кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, разрешение получили в том числе крупнейшие китайские компании, включая Sinopec и China National Petroleum Corporation (CNPC). Источники не уточнили, как объем средств будет высвобожден из коммерческих резервов. Однако аналитики Energy Aspects полагают, что Китай может позволить использовать около 1 млн барр. в сутки в период с апреля по июнь.
Эксперты FGE NexantECA оценивают возможное сокращение коммерческих и эксплуатационных запасов до таких же показателей уже в апреле. Для сравнения: Китай импортирует около 11 млн барр. в сутки.
По оценкам аналитиков, общий объем резервов Китая (стратегических и коммерческих) составляет около 1,4 млрд барр. По данным аналитической компании Kayrros, наземные коммерческие запасы оцениваются в 851 млн барр., а стратегические резервы — в 413 млн. Кроме того, страна располагает подземными хранилищами примерно на 130 млн барр. По оценкам S&P Global Commodity Insight, с начала 2025 года Китай накапливал в среднем 530 млн барр. в сутки.
Резкий рост цен на нефть и дефицит на рынке энергоносителей спровоцировало перекрытие Ормузского пролива. До начала военного конфликта США и Ирана через пролив проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. Несмотря на то что пролив был частично открыт после заключения двухнедельного перемирия, ситуация в регионе остается нестабильной, отмечал прежде Bloomberg.
