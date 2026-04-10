Правила работы с криптоактивами планируется утвердить в Беларуси

Ранее в Беларуси был подписан указ № 19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)».
«Самое важное в реализации указа — это была разработка плана по тем мероприятиям, которые необходимо сделать. Имеется в виду, прежде всего, подзаконные акты на уровне Национального банка, на уровне совместных постановлений правительства и Национального банка, отдельных постановлений правительства и, соответственно, решений секретариата Парка высоких технологий и наблюдательного совета», — сообщил он.
По информации Егорова, был утвержден такой план совместно решением премьер-министра Беларуси и решением председателя правления Национального банка. И в рамках этого плана уже осуществляется вся деятельность.
«Если говорим с точки зрения Национального банка, то, наверное, порядка 60% всех мероприятий в той или иной форме, то есть или в форме проектов, или в форме уже утвержденных актов на уровне Национального банка, сделано», — отметил первый заместитель председателя правления.
По его словам, есть такие ключевые моменты, без которых работа криптобанков будет невозможна. Это прежде всего перечень тех криптовалют или криптоактивов, с которыми криптобанк сможет обращаться.
«В середине апреля состоится заседание наблюдательного совета Парка высоких технологий, где в том числе планируется рассмотрение документа, который утвердит правила работы с криптоактивами, в том числе виды операций и виды криптовалют», сказал он.
Второй важный документ, по его словам, это бухгалтерский учет, то есть как это будет осуществляться в рамках криптобанка.
«Мы все-таки рассматриваем криптобанки как банки, которые будут иметь возможность осуществлять сделки с криптовалютами. Соответственно, бухучет будет похож на банковский, бухгалтерский учет, но со своими нюансами, прежде всего, связанными с переоценкой криптовалют, потому что волатильность рынка криптовалют все -таки выше волатильности традиционных валютных рынков или рынков иных активов. И здесь надо будет эти нюансы учесть», — пояснил Егоров.
Ещё один важный документ, который также будет разработан, — необходимые требования функционирования с точки зрения пруденциальности.
«Здесь мы будем также опираться на то, что у нас есть в отношении банков, и подходить по такому же принципу. Это банк, который будет иметь возможность работать с криптовалютами, соответственно и подходы будут аналогичны обычной банковской деятельности», — пояснил первый зампредседателя правления Нацбанка.