На Ямале составили рейтинг благонадежных застройщиков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ямало-Ненецком автономном округе сформирован рейтинг застройщиков, работающих с привлечением средств дольщиков.
Перечень компаний, набравших максимальные 100 баллов, опубликовала служба государственного строительного надзора региона. Как пояснили в ведомстве, в список вошли шесть компаний, занимающихся строительством многоквартирных домов. Рейтинг создан для повышения ответственности застройщиков и защиты прав участников долевого строительства.
В настоящее время в округе с использованием механизма долевого участия возводится 57 многоквартирных домов. Квартиры в них уже приобрели более 1900 человек, еще свыше 1600 остаются в продаже, пишет ИА «Север-Пресс».
Подобные рейтинги помогают жителям лучше ориентироваться на рынке недвижимости и принимать более взвешенные решения при покупке жилья.