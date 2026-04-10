Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямале составили рейтинг благонадежных застройщиков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ямало-Ненецком автономном округе сформирован рейтинг застройщиков, работающих с привлечением средств дольщиков.

Источник: НИА Красноярск

Перечень компаний, набравших максимальные 100 баллов, опубликовала служба государственного строительного надзора региона. Как пояснили в ведомстве, в список вошли шесть компаний, занимающихся строительством многоквартирных домов. Рейтинг создан для повышения ответственности застройщиков и защиты прав участников долевого строительства.

В настоящее время в округе с использованием механизма долевого участия возводится 57 многоквартирных домов. Квартиры в них уже приобрели более 1900 человек, еще свыше 1600 остаются в продаже, пишет ИА «Север-Пресс».

Подобные рейтинги помогают жителям лучше ориентироваться на рынке недвижимости и принимать более взвешенные решения при покупке жилья.