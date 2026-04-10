Эррол Маск на форуме в Казани призвал инвесторов осознанно вкладывать в стартапы

Предприниматель также сообщил об идее создания в России исследовательского центра по изучению гравитационного поля.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на XX Российском венчурном форуме выступил международный инвестор и предприниматель Эррол Маск. Бизнесмен призвал вкладывать средства осознанно, поддерживая стартапы, которые решают реальные проблемы, а не действовать безрассудно.

Маск также заявил, что обсуждается идея создания в России Маск-института — исследовательского центра по изучению гравитационного поля, который привлечет лучших ученых со всего мира, включая США и Китай. По мнению спикера, страна, совершившая прорыв в этой сфере, получит могущество, сравнимое с овладением атомной энергией в 1945 году.

Говоря о воспитании нового поколения стартаперов, предприниматель посоветовал давать молодым людям больше вызовов и возможностей для самореализации. Форум проводится в столице Татарстана с 2005 года и является главным событием венчурной индустрии России.

Напомним, отец Илона Маска приехал в Казань 9 апреля для участия в венчурном форуме. Эррол Маск уже неоднократно посещал Россию.

