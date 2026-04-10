Об автобусах на Паху и Красную горку, рассказали в мэрии Волгограда

Дополнительные автобусы выделят в Волгограде на два православных праздника — Пасха и Красная горка. Транспорт будет работать 12 и 19 апреля с 9:00 до 15:00.
В Тракторозаводском районе автобусы отправятся от площади Дзержинского до Верхнезареченского кладбища.
В Дзержинском районе — от остановки «Ул. Землячки» до Моторного кладбища.
В Ворошиловском — от остановки «Обувная фабрика» до старого и нового кладбищ.
В Кировском — от остановки «Пос. Руднева» с районным кладбищем.
В Красноармейском районе будет организовано четыре спецмаршрута от остановок «Кинотеатр “Юбилейный” и “Бульвар Энгельса” к старому и новому кладбищам.
Также с предстоящей субботы начнут в полной мере работать дачные автобусы. Полное расписание — по ссылке.
Кроме спецрейсов до кладбищ можно добраться общественным транспортом.
В Тракторозаводском районе до Алюминиевского кладбища — маршрутами № 43, № 68 и № 48э, к Верхнезареченскому — № 61.
В Краснооктябрьском районе это маршруты № 7э, 59, № 56, а Вишневскому кладбищу — № 8с.
В Ворошиловском районе у нового кладбища останавливаются автобусы № 88 и № 89, у старого еще и № 22.
В Кировском районе можно воспользоваться маршрутом № 3с.
В Красноармейском районе — № 43б.
У Димитриевского (Центрального) кладбища в Дзержинском районе находится конечная остановка маршрута № 46с.
