Белстат: рост цен в Беларуси продолжает замедляться

В феврале показатель был немного больше — 5,6%. Это означает, что инфляция в стране продолжает замедляться.
Самый низкий темп роста в марте (тоже в годовом масштабе) показали цены на непродовольственные товары — 2,2%. В свою очередь, по информации Нацбанка, также существенно снизилась инфляция в сегменте овощей и фруктов. Если в феврале годовой уровень был 5,6%, то в марте — 3,5%.
Если сравнивать цены месяц к месяцу (март с февралем), то меньше всего подорожали продукты питания — 0,3%.
Замедление темпов роста цен наблюдается в стране уже не первый месяц. Тенденция наметилась еще в декабре прошлого года. Как считают в Нацбанке, одна из причин сохранения этого тренда в начале 2026 года — перенос даты повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
В целом годовой показатель индекса потребительских цен укладывается в планы, которые поставлены на этот год перед правительством и Нацбанком. К финалу 2026 года уровень инфляции не должен быть выше 7%.