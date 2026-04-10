Не сдался и выиграл: жителю Боготола вернули деньги за неисправный гаджет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителю Боготола вернули деньги за неисправный планшет после вмешательства Роспотребнадзора.
Гаджет, купленный на маркетплейсе, перестал включаться уже через два месяца. При этом инструкция к устройству оказалась полностью на иностранном языке. Попытки решить вопрос с продавцом ни к чему не привели — покупателю отказали, сославшись на истекший срок возврата.
Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор. Специалисты помогли ему составить претензию, и вскоре продавец вернул всю сумму — 8094 рубля, рассказали в ведомстве.