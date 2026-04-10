Эксперты раскрыли, из чего складывается экономика Рунета

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), оценивая объем экономики Рунета, проанализировали четыре сегмента: электронная коммерция; интернет-реклама и маркетинг; инфраструктура и цифровой контент, сообщили РБК в ассоциации.
Глава РАЭК Дмитрий Гуляев ранее сообщил, что объем экономики российского сегмента интернета в 2025 году превысил 30 млрд руб., из которых почти 28 трлн руб. пришлось на электронную коммерцию.
Как пояснили в РАЭК, электронная коммерция, крупнейшая и наиболее капиталоемкая часть цифровой экономики, включает не только онлайн-ретейл, но и:
сегмент c2c (consumer to consumer, «от потребителя к потребителю») и классифайды (онлайн-площадки с объявлениями о продаже товаров и услуг);
онлайн-услуги (доставка, транспорт, билеты, всевозможные сервисы);
travel-сервисы и бронирование;
платежные и финтех-сервисы, а также обеспечивающие транзакции.
«Безусловно, весь оборот онлайн-торговли создается не только IТ-отраслью. При этом РАЭК ставит перед собой задачу зафиксировать совокупный оборот сегментов цифрового рынка», — добавили в РАЭК.
Говоря об общей оценке экономики Рунета, Гуляев отметил, что в России интернет стал «одной из базовых экономических сред, через которую проходит значительная часть потребления, услуг и бизнес-процессов», а не просто системой коммуникации.
По итогам 2024 года общий объем экономики российского сегмента интернета составил более 24 трлн руб.