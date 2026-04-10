Из Свердловской области во Вьетнам отправили 350 кубометров древесины

В Свердловской области с 1 по 10 апреля 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт 350 кубометров древесины. Пиломатериалы отправлялись во Вьетнам.
— В отношении отправляемой подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска должностным лицом Россельхознадзора совместно с сотрудниками Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены необходимые контрольные мероприятия, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Поскольку все партии древесины прошли проверку, ее разрешили к экспорту. Отмечается, что пиломатериалы доставлялись в семи железнодорожных контейнерах. Все они имели фитосанитарные сертификаты, что соответствует требованиям Вьетнама.