Победители олимпиады «ЛУКОЙЛа» и ПНИПУ получат дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ

Первый этап Межрегиональной олимпиады состоится уже 15 апреля. До 13 апреля абитуриенты могут зарегистрироваться и в случае победы получить сразу 10 дополнительных баллов для поступления на горно-нефтяной факультет Пермского Политеха, в том числе — в современный образовательный центр в Когалыме.
Компания «ЛУКОЙЛ» и ПНИПУ с 2015 года проводят школьную олимпиаду по физике и математике для учащихся 11-х классов в онлайн-формате, с 2022 года она стала межрегиональной. Уникальная особенность этой олимпиады — её победители получают рекордные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении на горно-нефтяной факультет Пермского Политеха.
Олимпиада проходит в два тура: первый тур пройдет 15 апреля в режиме онлайн; второй — 22 апреля также в режиме онлайн с видеонаблюдением, на него приглашаются школьники, набравшие наибольшее количество баллов в первом туре. Олимпиада проводится при содействии Министерства образования и науки Пермского края. Для участия необходимо до 13 апреля зарегистрироваться на сайте.
Ежегодно в олимпиаде принимают участие более 400 школьников из 22 регионов России. Победителями олимпиады становятся 10 школьников, набравших наибольшее количество баллов.
