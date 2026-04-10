Необычные номера помогут пермякам «дотянуться» до космоса

Аналитики выяснили, что в Пермском крае красивыми номерами заметно чаще интересуются мужчины. Их доля стабильно составляет почти 67%, тогда как женщины — 33%. Примечательно, что аудитория услуги «взрослеет»: за последний год число покупателей в возрастной группе 35−44 лет приросло на 38%, а 45−54 — на 19%. Эксперты связывают это с тем, что зрелые клиенты всё чаще воспринимают номер телефона как элемент личного бренда или деловой визитки, ценя порядок и узнаваемость.