CdS узнала об опасениях, что в Европе к лету кончится топливо

Стратегические запасы авиатоплива в Европе могут оказаться недостаточными для обеспечения полетов в разгар лета в ряде регионов, пишет Corriere della Sera со ссылкой на источники среди поставщиков авиатоплива и авиакомпаний Евросоюза.
В статье отмечается, что ситуация с керосином более критическая, чем сообщалось ранее. В настоящий момент, лишь две страны имеют аварийные запасы керосина на 90 дней, в то время как большинство не смогут пережить кризис, длящийся более 30 дней, а некоторые имеют запасы лишь на 8−10 дней.
Издание смогло ознакомиться с перепиской между поставщиками и авиакомпаниями: некоторые аэропорты обсуждают ограничение максимальной выгрузки до 5 тонн на самолет, а также невозможность заправки частных самолетов ради приоритетной доставки на регулярные рейсы. Европа импортирует 43% от всего авиационного топлива через Персидский залив. В связи с запретом прохода нефтяных танкеров в регионе, континент столкнулся с резким сокращение объемов накануне пика пассажиропотока.
Corriere пишет, что ситуацию также осложняет тот факт, что нефтеперерабатывающие заводы в Европе уже работают на пределе своих возможностей и у континента нет возможности увеличить производственные квоты. Источники издания опасаются, что если в мае из Персидского залива не начнут прибывать суда, сначала может начаться изъятие топлива из стратегических резервов, а затем и прекращение поставок керосина в аэропортах некоторых стран.
В настоящий момент Ближний Восток не способен обеспечить Европу керосином, а Азия, несмотря на огромные нефтеперерабатывающие мощности, сохраняет производство внутри стран. В данном случае единственной альтернативой для Европы являются США. «Но нам нужно выяснить, по какой цене и на каких условиях», — подчеркивают источники Corriere.
Иран после начала операции США 28 февраля ограничил судоходство в Ормузском проливе. До эскалации через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ.
8 апреля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мировой энергетический кризис будет иметь долгосрочные последствия. «Кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, масштабнее всех трех предыдущих кризисов (нефтяные кризисы 1973 и 1979 годов. — РБК) вместе взятых», — сказал он.
