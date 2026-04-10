CdS узнала об опасениях, что в Европе к лету кончится топливо

Corriere пишет, что ситуацию также осложняет тот факт, что нефтеперерабатывающие заводы в Европе уже работают на пределе своих возможностей и у континента нет возможности увеличить производственные квоты. Источники издания опасаются, что если в мае из Персидского залива не начнут прибывать суда, сначала может начаться изъятие топлива из стратегических резервов, а затем и прекращение поставок керосина в аэропортах некоторых стран.