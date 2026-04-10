Аналитик Васильев: доллар будет стоить до 80 рублей в ближайшие недели

По словам Васильева, ситуация на Ближнем Востоке и возросшие цены на нефть позитивно повлияли на рубль на ожиданиях, что экспортеры в ближайшее время начнут продавать больше валютной выручки. Но временное перемирие на Ближнем Востоке значимо на рубль не повлияло, так как цена нефти Brent остается недалеко от $100 за баррель. Рынок сомневается в устойчивости этого перемирия, подчеркнул Васильев. Он добавил, что объявление о Пасхальном перемирии в украинском конфликте тоже не сказалось на курсе рубля, так как не затрагивает основные факторы влияния — экспортно-импортные операции и движение капитала.